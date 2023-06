Arriva Davyskiba: il Volley Bergamo ha completato il reparto delle laterali

È la finalista scudetto Anna Davyskiba la schiacciatrice che andrà a completare il reparto delle laterali del Volley Bergamo (che nei giorni scorsi aveva annunciato l’arrivo della polacca Olivia Rozansky). L’ingaggio della schiacciatrice bielorussa era nell’aria e martedì 5 giugno è arrivata l’ufficialità. Davyskiba è stata recente protagonista della finale tricolore con il Vero Volley Milano (arrivato a un passo dallo scudetto, conquistato da Conegliano in gara5) e ha scelto il Volley Bergamo 1991 per proseguire il suo percorso di crescita nel campionato italiano.

Nata a Minsk l’8 febbraio del 2000, in Bielorussia ha collezionato 4 scudetti, 4 coppe nazionali e 3 supercoppe con il Minchanka Minsk, con cui ha partecipato a tre edizioni della Champions League e a una della Challenge Cup. Nel 2020, dopo un anno di pausa per la maternità, si è trasferita in Italia, al Vero Volley Monza con cui ha vinto la Coppa Cev nel 2021. E ora rilancia la sfida con se stessa per portare ancora più in alto i colori rossoblù.