Arriva il Sassuolo, all’Atalanta serve una prestazione da giovedì di Coppa

Del resto con 21 punti ancora in palio è tutto ancora possibile soprattutto in chiave qualificazione alle Coppe europee. Da qui l’importanza della posta in palio. Sarà una partita sicuramente complicata ma non proibitiva. Il morale dopo la bella prestazione infrasettimanale non può che essere alto. A Reggio Emilia il Gasp potrà contare anche su Zapata abile e arruolato dopo il soddisfacente utilizzo per mezz’ora contro i tedeschi (mancava dal campo da ben quattro mesi). Insomma non mancano i presupposti per rientrare a Zingonia con una vittoria, anche per riscattare l’incolore prova di settimana scorsa contro il Napoli