Asta benefica delle maglie dell’Atalanta

La più gettonata è quella di Josip Ilicic

Prosegue l’asta benefica delle 22 maglie dell’Atalanta preparate, indossate e autografate in occasione della storica partita Atalanta-Borussia Dortmund, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League disputata lo scorso 22 Febbraio a Reggio Emilia. Il ricavato dell’iniziativa, voluta da RadiciGroup in collaborazione con Atalanta e Bergamo Tv, sarà interamente devoluto in beneficenza all’Associazione Oncologica Bergamasca (con possibilità di detrazione fiscale della donazione): oltre alle maglie sono in palio anche il pallone ufficiale della gara del Mapei Stadium, autografato da mister Gasperini, e un pallone giallonero del Borussia Dortmund autografato dai calciatori tedeschi. Si possono fare rilanci (minino 10 euro) in qualsiasi momento della giornata con sms al 335.6969423 e con e-mail all’indirizzo di posta elettronica asta@bergamotv.it.

In vetta alla speciale graduatoria delle offerte c’è attualmente la maglia numero 72 dello sloveno Josip Ilicic a quota 700 euro ( secondo Masiello a 550 euro e poi Cristante, Gomez, Freuler, Caldara, Spinazzola a 500) mentre il montepremi totale delle promesse di pagamento ha superato quota 7000 euro. Gli aggiornamenti periodici di tutte le quotazioni sono visibili sui profili social Facebook e Instagram di «TuttoAtalanta Bergamo Tv» e sui siti internet de L’Eco di Bergamo, dell’Atalanta e di A.O.B. Onlus. Si possono fare rilanci per più maglie ma alla fine ciascuna casacca dovrà avere un vincitore diverso: l’asta benefica chiuderà definitivamente nel corso della trasmissione sportiva «TuttoAtalanta» in onda Lunedì 11 Marzo, sempre in diretta dalle ore 20.50 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it).

