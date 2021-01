Asta benefica delle maglie dell’Atalanta

Superata quota 15mila euro, Ilicic al top Conto alla rovescia per l’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2020», ma fino all’11 gennaio c’è tempo per rilanciare e accaparrarsele.

Conto alla rovescia per l’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del “Christmas Match 2020” (Atalanta-Roma 4-1 del 20 dicembre scorso): lunedì 11 gennaio le 27 speciali casacche natalizie in palio, tutte autografate dai rispettivi calciatori, saranno aggiudicate nel corso della diretta della trasmissione sportiva «TuttoAtalanta», in onda dalle ore 20.50 alle ore 22.30 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it).

È l’undicesima edizione dell’iniziativa di solidarietà voluta dall’Atalanta in collaborazione con l’emittente regionale Bergamo Tv: nei giorni successivi, i vincitori delle maglie all’asta saranno ricontattati per provvedere al bonificio bancario e al ritiro delle stesse.

A tre giorni dalla chiusura, il montepremi totale delle promesse di pagamento ha superato quota 15000 euro: in vetta alla speciale classifica, duello per la maglia numero 72 del fuoriclasse sloveno Josip Ilicic valutata ora 1590 euro e seguita adesso dalla numero 8 dell’esterno tedesco Robin Gosens per la quale è arrivata un maxirilancio di 1500 euro, così come per la numero 18 dell’ucraino Ruslan Malinovskyi che ha toccato quota 1300 euro.

Sino a lunedì sera, si possono fare ancora le ultime offerte in qualsiasi momento del giorno e della notte con e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected], con sms al 335.6969423 e direttamente sui social di “TuttoAtalanta Bergamo Tv”: si possono fare rilanci con multipli di 10 euro e per più maglie, ma alla fine ciascuna casacca dovrà avere un vincitore diverso per accontentare il maggior numero di tifosi.

E per chi non abitasse in provincia di Bergamo o in Regione Lombardia, la maglia arriverà direttamente a casa.

Le quotazioni aggiornate sono visibili sui canali Instagram e Facebook «TuttoAtalanta Bergamo Tv», su L’Eco di Bergamo web e cartaceo, sul sito internet dell’Atalanta.

Ecco le quotazioni delle 27 maglie dell’Atalanta alle ore 20 di giovedì 7 gennaio

72 Ilicic 1590

08 Gosens 1500

18 Malinovskyi 1300

09 Muriel 1000

15 De Roon 900

10 Gomez 800

91 Zapata 800

95 Gollini 510

11 Freuler 500

17 Romero 500

19 Djimsiti 500

32 Pessina 500

59 Miranchuk 500

33 Hateboer 450

06 Palomino 420

88 Pasalic 410

02 Toloi 400

07 Lammers 400

13 Caldara 400

57 Sportiello 350

79 Diallo 350

04 Sutalo 300

26 Mojica 300

40 Ruggeri 300

31 Rossi 250

27 Depaoli 220

21 Piccini 200

