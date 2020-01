Asta benefica maglie Atalanta, rush finale

Segui la diretta di Tutto Atalanta qui Solo rilanci telefonici dalle 20.50 in diretta su Bergamo Tv.

Ultimi minuti prima della chiusura definitiva del’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2019»: stasera si provvederà all’aggiudicazione delle maglie nel corso della puntata di “TuttoAtalanta” in onda dalle ore 20.50 alle ore 22.30 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it).

Come gli anni scorsi, gli ultimi rilanci saranno accettati solo con telefonate al numero che sarà comunicato durante la diretta televisiva quando le maglie saranno aggiudicate a gruppi di 6 per blocco di trasmissione, nell’ordine delle attuali quotazioni: si possono fare offerte per più maglie (sempre multipli di 10 euro), ma alla fine ciascuna casacca dovrà avere un vincitore diverso.

Da martedì 14 gennaio e nei giorni successivi, la redazione di Bergamo Tv contatterà solo i vincitori per comunicare loro gli estremi per il bonifico bancario e trasformare quindi le promesse di pagamento in realtà, nonchè le modalità per il ritiro della maglia che avverrà durante una puntata speciale di “TuttoAtalanta”.

Ricordiamo che l’iniziativa è organizzata in collaborazione tra Atalanta e Bergamo Tv ed è giunta alla sua decima edizione: il ricavato viene devoluto in beneficenza al Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus e sarà poi ripartito tra varie associazioni del nostro territorio.

In palio ci sono le 22 speciali casacche verdi “natalizie” pensate per Atalanta-Milan 5-0 del 22 dicembre scorso, indossate da chi era in campo e preparate anche per chi è rimasto in panchina o in tribuna, tutte autografate dal rispettivo calciatore: nell’ultima settimana è stata aggiunta anche la casacca d’allenamento del tecnico Gian Piero Gasperini, che sarà anch’essa autografata.

Ecco le quotazioni

88 Pasalic 2000 euro

08 Gosens 1700

18 Malinovskyi 1500

72 Ilicic 1500

95 Gollini 1500

91 Zapata 1300

10 Gomez 1250

15 De Roon 1200

06 Palomino 1000

11 Freuler 1000

21 Castagne 1000

02 Toloi 860

09 Muriel 860

19 Djimsiti 860

05 Masiello 780

01 Gasperini 750

33 Hateboer 610

31 Rossi 550

13 Arana 500

41 Ibanez 500

57 Sportiello 500

99 Barrow 500

04 Kjaer 410

