Astori, la Fiorentina ricorda il capitano Il centro sportivo porterà il suo nome

Il centro sportivo porterà il suo nome Il centro sportivo della Fiorentina verrà intitolato al bergamasco Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso 15 giorni fa, mentre era in ritiro con la squadra a Udine.

Il centro sportivo della Fiorentina verrà intitolato a Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso 15 giorni fa, mentre era in ritiro con la squadra a Udine. La cosa era nell’aria da giorni, la conferma è stata data a Torino dal presidente esecutivo del club viola Mario Cognigni domenica 18 marzo al termine della partita vinta 2-1 contro i granata. «D’accordo con la famiglia di Davide abbiamo varato questa iniziativa – ha dichiarato Cognigni –. È giusto che il centro sportivo che per lui era casa prenda il suo nome. L’iter è concordato con il Comune e credo che gli aspetti burocratici saranno ridotti».

Intanto anche la Figc e la Nazionale ricorderanno il calciatore bergamasco. Astori, che in azzurro ha collezionato 14 presenze e segnato un gol, ma anche 58 convocazioni, sarà commemorato in occasione delle amichevoli contro Argentina e Inghilterra del 23 e 27 marzo: in entrambe le partite l’Italia indosserà una maglia speciale in memoria del difensore. Ma già lunedì 19 marzo, prima di scendere in campo per l’allenamento, sarà ricordato in forma privata da Buffon e compagni. «C’è un clima strano, manca qualcosa - ha ammesso il ct Di Biagio -. Ho conosciuto Davide durante i raduni di Prandelli, Conte e Ventura, mi è bastato per capire che persona fosse. Non è semplice, ma dobbiamo provare a normalizzare, altrimenti diventa tutto devastante». Allo studio anche una prossima amichevole nel nome e nel ricordo di Astori.

