Astori, nel cuore dei piccoli tifosi

«Sei sempre il capitano della Fiorentina» Domani, 8 marzo, i funerali a Firenze e nel pomeriggio il grande abbraccio di San Pellegrino: porte aperte anche il 9 marzo in chiesa per salutare Davide

Un calciatore amato per il suo «fair play», i suoi modi gentili e leali: lo hanno colto bene i bambini, i piccoli tifosi, che esprimono a modo loro, con i disegni, l’affetto per Davide Astori. Ecco il disegno di Alessandro, di Seriate, che ricorda con i colori rossi e viola della Fiorentina e tanti cuori e fiori, il calciatore bergamasco. «Mi dispiace che sei morto - dice con la semplicità e la franchezza dei bimbi - ma anche se sei morto sei ancora il capitano della Fiorentina».

Un messaggio tra i tanti che in molti si sono sentiti di esprimere in questi giorni, non solo i big del calcio, da Buffon a Beckham, ma anche tanti tifosi delle squadre in cui Davide Astori ha militato e della Nazionale italiana. Un affetto per scaldare il cuore della famiglia, la moglie Francesca Fioretti e la piccola Vittoria di due anni, ma anche la famiglia di origine di Astori, originaria della Valle Brembana. E a San Pellegrino ci si prepara ad accogliere la salma del giocatore bergamasco. Dopo i funerali in programma domani mattina (8 marzo) alle 10, nella Basilica di Santa Croce a Firenze, il feretro tornerà a Bergamo. La salma sarà esposta dal tardo pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Pellegrino e la sera alle 20.30 ci sara un momento di preghiera. Il giorno seguente, venerdì 9 marzo, la chiesa spalancherà le proprie porte dalle 7.30 e in tarda mattinata la comunità accompagnerà Davide sino al cimitero per la tumulazione.

