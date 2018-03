Astori, a Firenze minuto di silenzio alle 13

Struggente dedica di Pinilla dopo il gol L’ex compagno di squadra alza le mani al cielo e piange dopo il gol ricordando Davide Astori. La Fiorentina omaggia il suo capitano in silenzio allo stadio.

Esposizione sugli edifici pubblici della bandiera della città di Firenze a mezz’asta e segni di lutto sui mezzi di trasporto pubblico e sui veicoli di servizio pubblico: è quanto prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Dario Nardella, che ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di giovedì, 8 marzo, quando alle 10 nella basilica di Santa Croce si terranno i funerali del capitano della Fiorentina Davide Astori.

Nell’ordinanza il sindaco Nardella invita a osservare nei luoghi di lavoro un minuto di silenzio e raccoglimento alle 13 (numero della maglia indossata da Astori) e ad osservare nelle scuole un minuto di silenzio e raccoglimento, dove possibile, sempre alle 13 o comunque in mattinata. Inoltre, invita gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche per 10 minuti dalle 13 alle 13.10 e le scuole a promuovere, in accordo con le autorità scolastiche competenti, autonomi momenti di riflessione e di approfondimento sul tema del valore dello sport e del calcio in particolare.

È commovente la dedica dopo il gol che Mauricio Pinilla ha fatto dopo il gol della sua attuale squadra l’Universidad del Chile Con le mani rivolte al cielo. L’ex atalantino aveva giocato con Davide a Cagliari nella stagione 2013/2014.

