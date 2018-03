Atalanta, 12 giorni senza gare

Si torna a giocare il 31 contro l’Udinese Dodici giorni senza partite. L’Atalanta ha oltrepassato il trittico di trasferte consecutive e ora è attesa dalla sosta: il prossimo impegno è sabato 31 marzo, vigilia di Pasqua, contro l’Udinese (alle 15, al Comunale).

Lunedì 19 marzo è giorno di riposo per i nerazzurri, che torneranno ad allenarsi a Zingonia martedì, alle 15, a porte aperte. Nei prossimi giorni mancheranno ben 11 giocatori, impegnati nelle varie nazionali: si tratta di Cristante e Spinazzola (Italia), Hateboer e de Roon (Olanda), Freuler (Svizzera), Ilicic (Slovenia), Berisha (Albania), Cornelius (Danimarca), Mancini (Italia Under 21), Bastoni e Melegoni (Italia Under 19, con i Primavera Mallamo e Del Prato). A proposito di Spinazzola, l’esterno è uscito dal campo dolorante, per un fastidio al ginocchio sinistro dovuto ad un brutto movimento: domenica sera ha comunque raggiunto il ritiro della Nazionale, dove sarà valutato. A Zingonia, invece, resta sotto osservazione Caldara.

