Atalanta, 39 giorni di fuoco

Appuntamento col triplete Da domenica via al periodo più ricco della storia atalantina: mai prima incontrate in così poco tempo tante big, in tre competizioni. Spiccano il Borussia e la tripla sfida alla Juve.

Benvenuti alle porte della storia. L’Atalanta sta entrando nel momento chiave. Della stagione? Macché, proprio in assoluto: il prossimo mese e mezzo rappresenta il periodo più importante che la squadra nerazzurra abbia mai attraversato. Non era mai successo che l’Atalanta arrivasse a febbraio in corsa su tre fronti: comunque vada, quest’anno ce l’avrà fatta, perché almeno per un altro mese abbondante –fino al 22 febbraio come minimo- sarà ancora in lizza in campionato, Coppa Italia ed Europa League.

In passato, non era mai successo, perché i nerazzurri hanno superato il primo turno delle coppe europee solo in due occasioni, ma nel 1987/88 uscirono dalla coppa nazionale al primo turno, a settembre, e nel 1990/91 negli ottavi, a novembre. In questa stagione, solo le altre tre semifinaliste di Coppa Italia – Juventus, Lazio e Milan – hanno ancora la possibilità (del tutto teorica) di inseguire il triplete.

