Atalanta, 6 mila biglietti venduti

Un minuto di silenzio per Genova Stasera a Reggio Emilia il ritorno con l’Hapoel Haifa a Reggio Emilia: la diretta su Bergamo Tv.

Un minuto di silenzio per ricordare le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova: lo annuncia la società Atalanta bergamasca calcio prima del match di ritorno contro l’Hapoel Haifa in programma stasera a Reggio Emilia, valido per il terzo turno di qualificazione dei preliminari Uefa Europa League 2018-2019.

Intanto sono oltre seimila biglietti venduti (6.103 per la precisione) per Atalanta-Hapoel Haifa di stasera al Mapei Stadium (ore 20): il tifo nerazzurro però non molla mai. Stasera a Reggio Emilia non mancheranno quindi cori, sventolio di bandiere, applausi scroscianti, il sostegno di sempre. Da Bergamo partiranno circa una ventina di bus (otto dei quali del Club Amici). La carica degli oltre seimila, in gita o quasi, a Reggio Emilia farà sentire la sua voce. Ne siamo certi. E se il risultato non conta, poco importa, per i tifosi conta l’Atalanta: basta e avanza.

La gara di ritorno del terzo turno dei preliminari sarà al centro della prima serata di Bergamo Tv (canale 17 digitale-streaming www.bergamotv.it): come all’andata si parte un’ora in anticipo rispetto al fischio d’inizio, alle 19, col via della trasmissione Diretta Stadio Europa League e i primi collegamenti video dal Mapei Stadium con gli inviati Matteo De Sanctis ed Elisa Cucchi all’esterno dell’impianto. Nello studio condotto da Giorgio Bardaglio invece, oltre al decano degli allenatori Bg Nado Bonaldi, la postazione per la cronaca della partita sarà affidata a Fabrizio Pirola, mentre Elisa Cattaneo interagirà con i tifosi da casa che potranno commentare in tempo reale la gara scrivendo i loro sms al 335/6969423. Ampia pagina dopopartita con la diretta delle conferenza stampa dei due allenatori e le interviste ai calciatori dell’Atalanta nella «mixed zone». Venerdì, infine, appuntamento dalle 21 con l’analisi finale di TuttoAtalanta Europa League.

