Atalanta, 7-2 nel test contro il Villa Valle. Pasalic e Højlund: bis. Boga infortunato

A segno nel primo tempo due volte Pasalic , di tacco in mischia (11’) e chiudendo di sinistro il triangolo con Boga (12’), Scalvini di testa su angolo di Zortea (15’), Ederson su punizione (21’), Boga (31’), poi uscito per un fastidio muscolare, con un tiro a rientrare verso il secondo palo e Højlund (45’) dal limite.

Nella ripresa, invece, ancora Hojlund stavolta di destro da centro area (4’), quindi i gol della bandiera di Maritato di sinistro da fuori area (37’) e Seck (ex del settore giovanile, come Mehic e il portiere Rota) su punizione a due in area (40’). Fuori i titolari del pareggio casalingo con la Cremonese di domenica scorsa, sono stati aggregati i Primavera Tavanti, Chiwisa, Roaldsoy, Saleh, Vitucci e De Nipoti.