Atalanta, 8.000 biglietti a partita e Green pass. Capienza al 50 per cento e disposizione a scacchiera al Gewiss Stadium

Ottomila posti disponibili per i tifosi, di cui 816 nel settore ospiti, prelazioni per gli abbonati 2019-2020 compresi i possessori dei voucher di rimborso delle partite non godute in quella stagione causa Covid-19, vendita dei biglietti fino a 4 per acquirente esclusivamente on line sul canale atalanta.vivaticket.it e obbligo di Green Pass (esclusi gli Under 12 ed eventuali altre categorie esentate secondo le norme governative) e mascherina per l’accesso al Gewiss Stadium di Bergamo.

L’Atalanta, in attesa della prima partita casalinga di campionato con il Bologna di sabato 28 agosto (ore 18.30), ha diffuso numeri e linee guida per l’annata agonistica alle porte. Il club bergamasco è stato il primo, in occasione del test con l’Alessandria l’11 agosto scorso, ad adottare lo schema a scacchiera con la capienza ridotta alla metà. In vendita anche i tagliandi per la Curva Sud in attesa dell’inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione del settore, non prima di gennaio 2021. I biglietti in vendita, come detto 8 mila, sono al netto degli impegni contrattuali con partner e sponsor: lo stadio attualmente può ospitare in linea teorica circa 21.300 spettatori. Contro il Bologna, prelazione per abbonati, in digitale su Dea Card e in modalità [email protected] (per possessori di abbonamenti tradizionali ex voucher), dalle ore 10 del 23 agosto alle ore 23 del 25; dalle 10 del 26 agosto alle 18.30 del 28 (fino alle 19 del 27 per gli ospiti), invece, la vendita libera. Ridotti previsti per Over 65, donne, Under 18 e invalidi oltre il 75 per cento. Nemmeno in Champions League sarà possibile abbonarsi per le 3 partite casalinghe nel girone (sorteggio il 26).

