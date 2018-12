Atalanta, a Bergamo c’è la Lazio

Ilicic al rientro per inseguire l’Europa Tutti compatti verso la meta. L’Atalanta al completo attende la visita della Lazio, in una trasferta chiusa agli ospiti come da tempo a Bergamo non succedeva. È una mission da non fallire dopo il colpaccio di Udine: l’Atalanta è ancora in un ottimo momento di forma, che deve saper sfruttare da qua alla pausa nelle ultime sfide dell’andata con Lazio, Genoa, Juventus e Sassuolo.

Nel nome di Zapata e del Papu Gomez, e finalmente di Ilicic. È proprio il rientro dello sloveno la ciliegina sulla torta in vista della sfida con i laziali, con un’Atalanta praticamente al completo come non succedeva da tempo e senza problemi di formazione. Ilicic-Zapata e Papu per provare a disinnescare la Lazio, formazione che non perde in campionato dalla fine del mese di ottobre, ma non per questo i nerazzurri si troveranno di fronte una marziana.

Anzi, gli uomini di Inzaghi nelle ultime 4 sfide di campionato hanno centrato altrettanti pareggi con Sassuolo, Milan, Chievo e Sampdoria, con un successo che manca dal 4 novembre nel 4-1 alla Spal, un dato di cui bisogna tenerne conto, senza illudersi di trovarsi di fronte un avversario debole.

La corsa all’Europa deve passare da queste partite che al momento vedono i nerazzurri con un bilancio positivo con la vittoria con Inter, i pareggi con Milan e Roma, e la sola sconfitta con il Napoli nell’ultima sfida casalinga, in un match in cui i bergamaschi avrebbero meritato qualcosa in più. Sarà sicuramente un grande spettacolo, memori anche del 3-3 della scorsa annata, due formazioni che si affronteranno a viso aperto e proprio per il modo di giocare dei laziali ci sono ottime speranze per l’Atalanta di fare bene, cosa più difficile quando davanti si trovano squadre arroccate in difesa.

Se poi ci mettiamo anche l’ottimo stato fisico dei ragazzi di Gasperini, oltre all’entusiasmo per la vittoria di Udine e la tripletta di Zapata, allora tutto è possibile, anche contro una formazione che a Bergamo ha sempre fatto bene. Formazione fatta in casa Atalanta, con Berisha tra i pali, dietro Masiello, Palomino e Toloi, a centrocampo Hateboer, de Roon, Freuler e Gosens a sostegno del trio delle meraviglie, pronto a regalare nuove magie alla Bergamo calcistica.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-3): 1 Berisha; 2 Toloi, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 15 de Roon, 8 Gosens; 72 Ilicic, 91 Zapata, 10 Gomez. A disp.: 95 Gollini, 21 Castagne, 53 Adnan, 19 Djimsiti, 23 Mancini, 7 Reca, 88 Pasalic, 4 Valzania, 22 Pessina, 24 Rigoni, 99 Barrow, 20 Tumminello. All. Gasperini.

Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 13 Wallace, 33 Acerbi, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 32 Cataldi, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 11 Correa, 17 Immobile. A disp.: 24 Proto, 5 Lukaku, 3 Luiz Felipe, 22 Caceres, 15 Bastos, 4 Patric, 25 Badelj, 96 Murgia, 7 Berisha, 8 Basta, 10 Luis Alberto, 20 Caicedo. All. Inzaghi.

Arbitro: Orsato di Schio.

