Atalanta, a Bologna vittoria in rimonta. Højlund e Boga protagonisti assoluti

L’Atalanta è tornata a sorridere dopo gli ultimi risultati e prestazioni dall’amaro in bocca. Il blitz di Bologna dà carica e consolida la classifica sempre più in tema Europa. Ad un primo tempo deludente è seguita una ripresa in cui la squadra si è regalata subito il classico scossone che ha portato all’importante successo. Da megafonare i nomi di Højlund e di Boga. Il danesino (meglio promuoverlo «danesone») al di là del secondo è ormai da identificare nuovo titolarissimo dell’attacco nerazzurro. Addetti ai lavori qualificati sostengono che stia studiando da campione: a noi pare addirittura che quel ruolo l’abbia acquisito. Di lui, in ogni occasione, si ammira potenza atletica, agonismo e carattere a iosa e fiuto del gol da autentico bomber. Sue le reti decisive a La Spezia e appunto sul manto erboso del Dall’Ara a distanza di quattro giorni.