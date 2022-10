Atalanta, a caccia di punti a Empoli per mantenere la terza posizione

Vogliamo dimenticare subito l’amarezza per il flop della squadra contro la Lazio. Ci si era abituati troppo bene con le dieci gare da imbattuti, figlie di sette successi e tre pareggi. In ogni caso è possibile riprendere a marciare spediti in virtù anche del calendario favorevole.

Del resto l’Empoli, a differenza dei laziali, viene considerato qualitativamente di media fascia. A dirlo è il dodicesimo posto con 11 punti sin qui raccolti (l’Atalanta ne ha messi in saccoccia 24, vale dire più del doppio). Certo l’undici nerazzurro giocherà in Toscana priva dello squalificato Muriel, degli acciaccati De Roon, Zappacosta e di Palomino fermo per la vicenda doping. Tutte assenze non di poco conto.