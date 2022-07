Atalanta, a Clusone tutto l’affetto è per Ilicic

L’appalusometro dei tifosi che hanno seguito la preparazione dei nerazzurri a Clusone ha consegnato a Josip Ilicic la palma di indiscusso leader. D’altra parte restano indelebili le sue magie ammirate con la maglia atalantina, ma anche per la sua umanità. Due aspetti che non è facile trovare in un giocatore.

Sembra tuttavia quasi sicuro l’imminente addio a Josef, destinazione Bologna, il fantasista è richiesto a gran voce da Mihajlovic. A portarlo all’Atalanta, un lustro fa, fu l’allora direttore tecnico Giovanni Sartori prelevandolo dalla Fiorentina, dove il suo rendimento era a dir poco altalenante. Gian Piero Gasperini fece il resto e in tempi ristretti riuscì a esaltare la sua classe cristallina. Negli ultimi due anni poi i noti problemi psicologici che non gli hanno permesso di brillare come nei tempi migliori. Anche per questo la società ha deciso di non riconfermarlo un contratto fino al 30 giugno 2023.