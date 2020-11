Atalanta, a La Spezia alla ripresa

per consolidare la classifica Spostiamoci avanti di una settimana col calendario a ricordare il turno di sabato 21 novembre dell’Atalanta a La Spezia.

Sulla carta il viaggio in Liguria non è di quelli che fan tremare i polsi. In altre parole per un team come il nostro, certificabile ormai tra i big del campionato, affrontare una neo promossa non dovrebbe costituire un problema. Al Papu e soci, dunque, l’opportunità di consolidare una classifica tanto da drizzare le orecchie alle più titolate avversarie. La stessa ultima sfida con l’Inter, prima della sospensione per le esigenze della nazionale, ha parlato di una formazione in grado di reggere alla pari appunto con l’undici milanese, tra le candidate allo scudetto. Ma sì, si abusi nel ripetere il termine scudetto dimenticando una volta per sempre di privilegiare quello di salvezza che addirittura la scaramanzia rifiuta in partenza. Tanto più che la nazionale italiana ci ha restituito un Pessina autore di una prestazione coi fiocchi nel match di Firenze contro l’Estonia e con l’Inter si è imposto un Miranchuk sino a quell’istante pedina pressoché inutilizzata dal Gasp. Insomma, altri due giocatori in grado di potenziare ulteriormente la rosa nerazzurra. E scusate se è poco...

