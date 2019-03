Atalanta, a Parma per vincere

Dimenticando subito il Chievo Non c’è fattore campo che tenga per i nerazzurri sempre alla ricerca dell’intera posta in palio, sia in casa, sia in trasferta.

Un collettivo votato all’attacco, con giocate a volte spettacolari e da quest’anno anche grappoli di gol, è la versione 2018-2019 dell’Atalanta, non importa se poi, qualche volta, i gol incassati sono tanti, è un aspetto fisiologico dell’impronta di gioco del Gasp. Non a caso l’Atalanta degli ultimi tre anni è motivo di studio di parecchi addetti ai lavori che cercano di carpire i segreti.

Naturale che non sempre le ciambelle escano con il buco, come è accaduto con l’ 1-1 con la cenerentola Chievo, prima della pausa per la nazionale. Un copione che ci si augura non ripetere domenica a Parma. La corsa verso la terza qualificazione europea consecutiva passa anche da queste gare. Allo stadio Tardini, inoltre, non si dovrà tradire l’invasione delle migliaia di tifosi sugli spalti pronti a sostenere l’Atalanta delle meraviglie.

Naturalmente la notizia del perdurare dell’assenza di Toloi (malanno alla caviglia) e del probabile forfait di Ilicic non sono ben auguranti.

