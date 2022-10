Atalanta, a Udine contro la seconda con un’autostima figlia di risultati

Si respira aria rassicurante nell’Atalanta, decisa a difendere la vetta nella sfida big di domenica 9 ottobre a Udine con la squadra locale, staccata di un unico punto. È un inconfutabile segnale di autostima figlia di consapevolezza nei propri mezzi messi in mostra dall’inizio del torneo ad oggi. Perfino le importanti assenze per infortuni non intimoriscono allenatore e giocatori. La bravura di Gasperini la si tocca con mano pure nell’emergenza formazione: al ricorrente forfait di questa o quell’altra pedina scatta puntuale l’alternativa senza che la squadra ne risenta. Per i nerazzurri in Friuli si tratta di una nuova e al tempo stesso stimolante verifica. Di fronte troveranno Atalanta la rivelazione per eccellenza del campionato al punto da collocarsi nella piazza d’onore della graduatoria dopo otto giornate di gare. Ma l’Atalanta contrapporrà una marcia ricca di sei vittorie e due pareggi, compresa una imbattibilità da sventolare ovunque. Vietato arricciare il naso parlando di mancanza di spettacolarità nelle giocate: un ritornello non soltanto sterile, ma che fa decisamente a pugni col ruolo di capolista da parte di capitan Toloi e compagni. Si pensi anche alle tredici reti totalizzate e alla miseria delle tre subite!