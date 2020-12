Atalanta, a Udine per ripartire

Zapata e Muriel in cerca di gol Ci sarà un risveglio da parte dell’Atalanta in quel di Udine?

Il cuore di un tifoso non può che sperare vivamente una ripresa dopo qualche prestazione in tono minore dei nerazzurri. È la classifica ad esigere punti considerando che l’attuale ottavo posto non soddisfa a pieno. Le aspettative dei supporter, da cinque stagioni a questa parte sono molto alte e non è più come in un recente passato quando anche un pareggio in Friuli sarebbe stato un ottimo risultato, oggi non è più così e ogni partita così così è una vittoria mancata.

Il Papu (suvvia, la pace col mister è da farsi al volo) e soci affrontano le «zebre» caricate a molla dal successo contro la Lazio ottenuto la scorsa settimana a Roma.

A preoccupare l’enturage atalantino sono in primis le polveri bagnate dei bomber Zapata e Muriel. E meno male che il reparto arretrato ha calato la saracinesca. Insomma servono le reti degli attaccanti per ridare vitalità ad un complesso che era solito segnare a raffica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA