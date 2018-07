Atalanta a un passo da Pasalic

Ecco l’erede di Cristante L’erede di Cristante ha una fisionomia che è cambiata spesso, nelle ultime settimane. Dai lineamenti di Jankto si è passati a quelli di Krunic, arrivando fino a Mario Pasalic, l’uomo ormai vicinissimo all’Atalanta.

L’ultima figurina da appiccicare sul fanta-album (quella che dovrebbe poi essere traslata sul pianeta reale) arriva sempre da Est, in questo caso dalla gettonatissima Croazia, fresca finalista al Mondiale. In Russia (dove tra l’altro ha giocato nella scorsa stagione), Pasalic non ci è andato in estate, depennato all’ultimo dalla lista del ct Dalic: una beffa per lui, ma un vantaggio per la squadra che potrà schierarlo nel prossimo campionato. Quella squadra, molto probabilmente, sarà l’Atalanta.

