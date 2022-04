Atalanta, a Venezia la prima finale per ritrovare l’Europa. Freuler c’è

Remo Freuler migliora ed è tornato a lavorare con il gruppo. Sabato pomeriggio a Venezia (33ª giornata di serie A, inizio ore 15) dovrebbe essere regolarmente a disposizione dell’allenatore Gian Piero Gasperini. Il centrocampista svizzero aveva saltato la partita interna con il Verona per i postumi del guaio muscolare accusato il giovedì precedente in Europa League contro il Lipsia. Dovrebbero quindi essere cinque gli assenti nella sfida dello stadio Penzo, prima delle sei «finali» (compreso il recupero di mercoledì 27 aprile con il Torino) che l’Atalanta dovrà affrontare da qui alla fine del campionato per riconquistare un posto in Europa. Traguardo per il quale, dopo l’eliminazione della Fiorentina dalla Coppa Italia, i nerazzurri dovranno centrare almeno il settimo posto, che a questo punto darà sicuramente diritto a un posto nella prossima Conference League.

Cinque assenti, dubbio Malinovskyi

Rafael Toloi è ancora al palo per un problema muscolare e non rientrerà prima della prossima settimana, Joakim Maehle è reduce da un intervento chirurgico all’appendice e lavora in palestra, Josip Ilicic è sempre indisponibile per la situazione personale. Forfait probabile anche per Giuseppe Pezzella (alle prese con la distrazione all’adduttore della coscia destra) e Ruslan Malinovskyi. L’ucraino – uscito dal campo con il Verona per una forte contusione a un ginocchio – è quello che ha più speranze di rientrare, ma difficilmente sarà titolare. Per il resto, probabile la conferma di Giorgio Scalvini, possibile il rientro dall’inizio di Berat Djimsiti. In attacco probabile l’attacco tutto colombiano formato da Duván Zapata e Luis Muriel.