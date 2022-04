Atalanta, a Venezia serve una prova d’orgoglio, poi si faranno i conti con la classifica

Certo, i tre flop in rapida successione accusati in campionato e lo 0-2 casalingo con il Lipsia, a Bergamo, non sono il miglior viatico per le tre gare in programma nei prossimi 8 giorni. Ma dobbiamo concentrarci sulla posta in palio da qui a fine stagione: 18 punti non sono pochi e il distacco da chi sta davanti non è così ampio da non poter essere ridotto o annullato. Basti pensare che hanno tutto meno che deposto le armi anche Salernitana, Genoa e Venezia che in zona retrocessione sono staccate dal Cagliari di ben sei lunghezze. Gli stessi 6 punti che devono recuperare i nerazzurri nei confronti delle seste (Lazio e Fiorentina).