Atalanta, abbonamenti a quota 15.001

Posti liberi in tribuna centrale e d’onore Fa il pieno di abbonamenti la campagna dell’Atalanta per la stagione 2018-19: già 15.001 tesserati.

La campagna abbonamenti dell’Atalanta «Con te, sempre» arriva a quota 15.001 abbonati, dato aggiornato alle ore 20.30 di martedì 31 luglio. Il tesseramento per la stagione 2018-2019 prosegue sfondando un altro muro, dopo che sabato scorso con 14.363 era stato superato il dato dell’annata precedente, fermo a 14.164. Nel settimo giorno (dal 25 luglio) della vendita libera, dunque, il totale continua a salire sensibilmente in attesa della chiusura del prossimo 8 agosto. Esaurite le disponibilità in Tribuna centrale e laterali (coperta e scoperta) Ubi, Parterre Ubi, Distinti Nord e le Curve Morosini (Sud) e Pisani (Nord) per le quali è esercitabile fino al 4 agosto la prelazione ex voucher. In pratica ci sono posti soltanto in Tribuna Centrale e Tribuna d’Onore: pitch view e sky box sono fuori listino e vendibili a sponsor e partner commerciali. La fase di prelazione per gli abbonati della scorsa stagione (1-21 luglio) si era chiusa a quota 11.893. Lo stadio di Bergamo ha una capienza attuale di circa 21.300 unità

