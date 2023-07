Atalanta, accelerata sul mercato: già tre acquisti di spessore

Nei giorni scorsi è stato ingaggiato Adopo (si è comunque in attesa dell’ ufficialità), il franco-ivoriano mediano di ruolo che sa giocare pure da centrale difensivo, preso dal Torino a parametro zero.

Tre pedine sicuramente di spessore per la nuova Atalanta chiamata a disputare campionato e L’Europa League in maniera efficiente. E la campagna acquisti-cessione non si fermerà certamente qui. Da prevedere un po' di tregua per poi attendere notizie di altre operazioni da parte degli addetti ai lavori nerazzurri.