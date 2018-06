Atalanta, accopiata Reka-Tumminello

La nuova sfida di Sartori e Gasperini I due neo acquisti atalantini sono giovani talentuosi e desiderosi di mettersi in mostra. Potranno essere già il prossimo futuro atalantino?

Da non sottovalutare assolutamente l’acquisto di Marco Tumminello, non ancora ventenne, punta che all’occorrenza sa anche arretrare. Di proprietà della Roma, prestato al Crotone (la scorsa estate) ai box per infortunio per 6 mesi e utilizzato a singhiozzo nelle ultime 10 partite di campionato (3 gol al suo arrivo e più di una giocata di alta qualità). L’Atalanta sborserà alla Roma 5 milioni di euro che, a sua volta, potrà riacquistarlo al doppio. Il suo arrivo non dovrebbe togliere spazio al coetaneo Musa Barrow, esploso nel finale del torneo grazie alla fiducia concessagli da Gian Piero Gasperini.

Potrebbe essere invece Petagna a soffrire maggiormente la nuova presenza, a meno che l’attaccnte triestino non venga messo sul mercato. Per non parlare di Cornelius che, comunque, difficilmente rimarrà a Bergamo. Quello di Tumminello (venerdì mattina sarà sottoposto alle rituali visite medico al centro di medicina dello sport dell’ospedale Papa Giovanni) è l’acquisto numero due in casa nerazzurra. Prima il polacco Reka, 22 anni, difensore fluidificante che dovrebbe sostituire Spinazzola, rientrato alla Juventus per fine prestito. Insomma per il momento in entrata ci sono un paio di giovani doc, come è nello stile del club nerazzurro. È la mano del direttore tecnico Giovanni Sartori impegnato a scovare calciatori alle prime armi per poi consegnarli a Gasperini per essere valorizzati al meglio. E sin qui la strategia ha puntualmente premiato la società.

