Atalanta, accordo per Diallo

con il Manchester United L’Atalanta ha ufficializzato di aver raggiunto un accordo col Manchester United per il «futuro trasferimento» di Amad Diallo.

L’ala mancina ivoriana, classe 2002, ha totalizzato 23 reti in 41 match nell’Under 17 nerazzurra, 14 in 52 in Primavera e 1, all’Udinese all’esordio il 27 ottobre 2019 nella prima squadra di Gasperini.

«L’Atalanta B.C. comunica di aver raggiunto un accordo per il futuro trasferimento di Amad Diallo al Manchester United - si legge sul sito delll’Atalanta -. La cessione sarà prossimamente perfezionata in seguito alle visite mediche e al rilascio degli opportuni permessi di lavoro», precisa la nota ufficiale atalantina. «L’operazione con il club inglese rappresenta, per il club bergamasco, un’ulteriore riprova dell’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile nerazzurro negli anni», si legge.

