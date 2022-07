Atalanta al lavoro a Zingonia. Ederson e Sportiello in gruppo

L’unico indisponibile era Davide Zappacosta, alle prese con un programma personalizzato, a causa dell’infortunio al retto femorale destro che dovrebbe tenerlo per le prime partite di campionato. Erano invece regolarmente al lavoro Ederson e Sportiello, che sabato non avevano preso parte all’amichevole con il Gambarogno-Contone a causa di qualche piccolo acciacco. Martedì è in programma una doppia seduta, mentre mercoledì alle 17, sempre a Zingonia a porte chiuse, è in programma la quarta amichevole stagionale che vedrà i nerazzurri alle prese con il Lecco (Serie C), un avversario sicuramente più impegnativo rispetto a quelli affrontati fino a ora.