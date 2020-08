(Foto by Twitter/Atalanta B. C.)

Atalanta, al via il raduno a Zingonia

«Siamo ancora qua, più forti che mai» Lunedì 31 agosto i giocatori disponibili si sono ritrovati a Zingonia dopo soli 17 giorni di vacanza.

Oggi, a Zingonia, i giocatori disponibili si sono ritrovati a Zingonia dopo soli 17 giorni di vacanza: il rompete le righe era stato dato in coincidenza dell’amara sconfitta di Lisbona, contro il PSG dove Papu Gomez e compagni vennero sconfitti negli istanti finali per 2-1 in rimonta. Entro mercoledì raggiungerà Bergamo Aleksej Miranchuk, il ventiquatrenne centrocampista ingaggiato dalla Lokomotiv Mosca per circa 15 milioni di euro. Altro giocatore in dirittura d’arrivo il difensore Romero, argentino di 22 anni di proprietà della Juventus. Intanto gli operatori del mercato atalantino sono al lavoro per portare alla corte di Gasperini ancora un paio di pedine per completare l’organico. L’Atalanta sarà impegnata in tre competizioni: Champions, campionato e Coppa Italia con il rigoroso obiettivo di consolidare il ruolo di big meritatamente blindato da quattro anni, coinciso con la scelta del mister Gasperini.

Più di mezza squadra orobica è risultata assente per la mancata disponibilità dei nazionali oltre che degli infortunati Gollini, Freuler, Pessina (di ritorno dal prestito di Verona ma prossimo a una nuova partenza) e il lungodegente Ilicic i cui tempi di recupero sembrano abbastanza lontani. Cancelli rigorosamente chiusi sin dalla mattinata alla struttura sportiva a tifosi e media: aperti, insomma, alle auto dei giocatori e a pochi dipendenti. Tra questi il tecnico Gasperini che ha salutato con ampi sorrisi i pochi tifosi fuori l’entrata. Ultimato il pranzo di gruppo il via ai test che precedono l’inizio di stagione. Da domani pronti per l’inizio della preparazione vera e propria (all’aperto, in palestra e in piscina) con partitelle anche a undici contro undici. Inedita anche la logistica: gli atalantini rimarranno a Zingonia senza trasferirsi in località di montagna (da un lustro la dimora è stata a Rovetta, in Alta Valle Seriana). In serata al termine degli allenamenti i nerazzurri torneranno a casa per trascorrere la notte. Fino a sabato saranno due le sedute quotidiane (mattino e tardo pomeriggio).

«Non è che siamo stati via tanto...», le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, all’arrivo a Zingonia. Il club ha inserito quattro video in altrettante stories di Instagram con l’allenatore, i due portieri Francesco Rossi e Marco Sportiello (Pierluigi Gollini è infortunato, lesione al crociato posteriore sinistro), il Papu Gomez salutato con un “Bello rivederti, capitàn» che chiede «Come va? Tutto bene?» al cameraman e Rafael Toloi che chiosa: «Siamo qua, più forti che mai». Il ritiro a quanto sembra non prevede alcun pernottamento e andrà avanti al ritmo di due sessioni sul campo da martedì, con pausa alla domenica.

