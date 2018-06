Atalanta, al via campagna abbonamenti

Prezzi bloccati per questa stagione La campagna abbonamenti presentata in diretta live sul sito dell’Atalanta calcio.

«Con te, sempre»: prende il via la campagna abbonamenti 2018-19 al campionato di serie A dell’Atalanta. La presentazione agli sportivi è avvenuta oggi, giovedì 21 giugno, alle 12, sul sito ufficiale della società sportiva.

Le tariffe della Curva

Prelazione ordinaria e speciale (per chi vuole cambiare settore, fila e/o posto) per gli abbonati della scorsa stagione dal primo al 21 luglio, vendita libera dal 25 luglio all’8 agosto. L’Atalanta sceglie un’ampia informativa sul proprio sito ufficiale per lanciare «Con te, sempre», la campagna di tesseramento per la stagione 2018-2019 dedicata ai propri tifosi.

Ci sono alcune novità, come l’eliminazione dei voucher per la Curva Nord Pisani e la Curva Sud Morosini, sostituiti dalla formula «abbonamenti 19 gare» rilasciati a chi presenterà il voucher della stagione 2017-2018, e il limite d’età fissato a 26 anni per la Tariffa Family (due o più abbonati dello stesso nucleo familiare), che consente a coniuge o convivente e figli nati fino al primo gennaio 1993 di usufruire di prezzi speciali al di fuori di quello intero spettante al capofamiglia. I ridotti valgono per donne, under 14 (nati dall’1.1.2005), over 65 (nati entro il 31 dicembre 1952) e invalidi dal 75%. Si va dai 160 euro a tariffa intera (ridotto 105, family 60) delle due curve in prelazione per i già tesserati (vendita libera per abbonati nuovi o comunque dal 25 luglio: intero 180, ridotto 125, family 90) ai 3 mila per la tribuna d’onore (3300 in libera vendita). A causa di ristrutturazioni in corso, esiste anche una prelazione con cambio posto dal 23 al 28 giugno compresi concessa agli abbonati 2017-2018 del settore Tribuna Centrale UBI Banca dei settori GCC - file dalla 2 alla 7, posti da 1 a 37 e GCD - file dalla 2 alla 7, posti da 2 a 38.

