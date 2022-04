Atalanta, alla ripresa riflettori puntati sulle condizioni di Malinovskyi

La terza sconfitta consecutiva in campionato (evento mai successo con Gasperini in panchina) non ha lasciato solo conseguenze sul morale e sulla classifica, con la zona Europa che si è allontanata . L’infermeria dell’Atalanta continua infatti a essere affollata con Ruslan Malinovskyi che si è aggiunto alla lista dei giocatori acciaccati: l’ucraino uscito è infatti dolorante lunedì sera dopo circa mezzora di gioco per le conseguenze di un contrasto con Caprari. Malinovskyi, che tra l’altro nell’occasione aveva anche commesso il fallo, si è procurato un taglio sotto il ginocchio destro e ha lasciato il campo zoppicando vistosamente. La speranza è che si tratti solo di una ferita e di una botta ma senza conseguenze sull’articolazione in modo che il giocatore possa essere regolarmente a disposizione per l’anticipo di sabato 23 aprile (ore 15) sul campo del Venezia.