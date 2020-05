Atalanta, allenamenti collettivi da martedì

E intanto si muove il mercato Martedì inizierà la preparazione collettiva dell’Atalanta. Appuntamento in mattinata al Centro sportivo Bortolotti, a Zingonia.

Risponderanno all’appello gli stranieri Zapata, Gomez, Freuler, Ilicic, Hateboer, Gosens, Muriel, Palomino, Pasalic, Malinovskyi, Toloi, Djimsiti, De Roon, Castagne e gli italiani Gollini, Sportiello, Rossi e Caldara. Non è ancora stabilito nei dettagli come si svilupperà la ripresa degli allenamenti che dovrebbe anticipare il pronti-via della stagione sportiva ufficiale, programmata per il prossimo 13 giugno. Usare il condizionale sulla data del ritorno effettivo del campionato è quanto meno rigoroso e doveroso.

Nel frattempo a tenere alto l’interesse della tifoseria bergamasca sono le voci di mercato, sia in entrata che in uscita. Il Psg starebbe insistendo per il belga Castagne, il cui valore del cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Se l’operazione andrà in porto il club del presidente Percassi si ritroverebbe con l’ennesima plusvalenza di spessore visto che Castagne, tre anni or sono, venne portato a Bergamo dal direttore tecnico Giovanni Sartori per 3 milioni e mezzo. Sul fronte delle entrate rimane vivo il nome di Bonaventura, in scadenza col Milan.

