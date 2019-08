(Foto by Simone Masper)

Ilicic in azione contro il Giana (Foto by Simone Masper)

Atalanta sul velluto contro il Giana

Finisce 11 a 1, Ilicic incontenibile Test in goleada per l’Atalanta contro la Giana, formazione di Serie C, alla vigilia di Ferragosto davanti a 2mila persone. Poker di Ilicic.

Gomez e compagni hanno chiuso sull’ 11- 1 l’amichevole giocata mercoledì 14 agosto alle 16 a Zingonia. I primi 45 minuti sono terminati sull’8-1 per la formazione di mister Gasperini, in vantaggio al 6’ con Zapata. Pareggio immediato della formazione milanese, prima della goleada nerazzurra, in rete all’ 11’ ancora con Zapata, al 17’, 21’, al 31’ e al 32’ con Ilicic, al 19’ con Djimsiti e al 20’ con autogol di Gambaretti.

Nella ripresa ha chiuso i conti Muriel, in gol al 4’ e al 14’ e Barrow al 28’

Alla fine niente esordio per il neo acquisto Martin Skrtel, praticamente al suo secondo allenamento in veste nerazzurra. Eccolo sulla panchina nerazzurra.

Martin Skrtel in panchina

(Foto by Simone Masper)

Il pubblico di Atalanta- Giana

(Foto by Simone Masper)

