Atalanta, anche «L’Eco» scende in campo

Martedì in edicola l’inserto Champions Ventiquattro pagine interamente dedicate allo storico appuntamento di mercoledì 19 febbraio per gli sfida degli ottavi di Champions contro il Valencia.

Ragazzi, ci siamo davvero. Fra due giorni ci aspetta l’appuntamento con la storia: mercoledì sera (ore 21), 19 febbraio, si gioca Atalanta-Valencia, andata degli ottavi di finale di Champions League. Mai i nerazzurri e i loro tifosi erano saliti tanto in alto nelle gerarchie internazionali. E «L’Eco di Bergamo» scenderà in campo già martedì, alla vigilia, con un inserto speciale di 24 pagine, all’interno del giornale in edicola, tutto dedicato all’evento. Le ultime notizie sulla sfida, approfondimenti, interviste, il cammino dell’Atalanta sin qui, un’analisi della squadra spagnola, la sua storia (che in Europa è più ricca di quella nerazzurra) e altro ancora. Ritorno martedì 10 marzo a Valencia, dopodiché speriamo di scrivere un’altra pagina leggendaria sull’Atalanta, che è lanciatissima e sente profumo di quarti.

