Atalanta ancora sul mercato

È così impellente un vice Ilicic? La rocambolesca vittoria di domenica in trasferta con la Spal ha mostrato che la rosa è già competitiva.

In Emilia Gian Piero Gasperini non ha potuto schierare Ilicic perché squalificato. Ad essere decisivo è stato Muriel, che entrato nella ripresa, ha ribaltato il punteggio con una strepitosa doppietta. La forzata assenza dello sloveno, dunque, è stata sopperita dai compagni di reparto in maniera irreprensibile. Ma la domanda sorge spontanea: con in campo il titolarissimo Ilicic chi sarebbe stato il «disoccupato» di turno? La questione è aperta, di certo c’è che quest’anno la scelta è sicuramente molto più ampia e qualificata che nella passata stagione.

E allora siamo del tutto convinti che Giovanni Sartori debba insistere per portare a Bergamo un vice Ilicic? Al massimo si potrebbe tenere aperta la possibilità di un rinforzo difensivo ma senza particolari ansie, solo se da qui alla chiusura del mercato, il 2 settembre, si aprissero delle possibilità per realizzare delle vere occasioni.

