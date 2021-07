Atalanta, annullate le due amichevoli settimanali contro Modena e Pergolettese Niente sgambate sul campo principale di Zingonia venerdì 23 col Modena e domenica 25 con la Pergolettese, entrambe previste con inizio alle ore 17. Squadra ancora a ranghi ridotti, con pochi effettivi a disposizione e molti titolari assenti per la lunga appendice stagionale di Euro 2020.

L’Atalanta ha annullato le due amichevoli inizialmente messe a calendario nella settimana corrente. La squadra è ancora a ranghi troppo ridotti, con pochi effettivi a disposizione e molti titolari assenti per la lunga appendice stagionale di Euro 2020. Niente sgambate sul campo principale di Zingonia, dunque, venerdì 23 col Modena e domenica 25 con la Pergolettese, entrambe previste con inizio alle ore 17. Restano in programma, salvo contrordine, quella col Pordenone al Gewiss Stadium sabato 31 luglio (stesso orario) e quella al London Stadium del 7 agosto contro i padroni di casa del West Ham per la Betway Cup intitolata allo sponsor degli Hammers. Dopo gli impegni all’Europeo con le rispettive nazionali, intanto, sono rientrati a Zingonia Marten de Roon e Mario Pasalic, sottoposti ai test per Covid-19 previsti dal protocollo sanitario e a quelli fisico-atletici. Il lavoro a Zingonia prosegue a porte chiuse

