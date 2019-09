Atalanta, anticipo con il Sassuolo

Si scaldano Arana, Barrow e Ibanez Si torna al Mapei Stadium in cui i nerazzurri festeggiarono la qualificazione alla Champions League.

Mai così bella quest’anno, ma ora è il momento di lasciare i complimenti in un angolo, mettere la testa su una avversario mai domo con l’Atalanta. Anticipo serale sabato 28 settembre alle 20,45 in casa del Sassuolo per la formazione di mister Gasperini, che gongola per la grande prestazione, ma alla vigilia ha subito messo in guardia i suoi: la testa va solo su questo avversario, la Champions League arriverà martedì 1 ottobre, alle 19 a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk.

Le scelte però potrebbero far pensare in primis a quella sfida: la sfida con i neroverdi potrebbe essere così la possibilità per chi ha giocato meno di scendere in campo anche dal 1’. Si scaldano così Arana, Barrow e Ibanez, ma non è detto che saranno titolari contro gli emiliani. Sicuramente non ci sarà Muriel, appena sfebbrato e reduce dalla tonsillite, tenuto a riposo nella speranza di recuperarlo in vista dell’appuntamento europeo.

Il ricordo della vittoria di Roma, arrivata grazie alle reti d Zapata e de Roon nel finale di partita, è fresco e bellissimo, l’Atalanta migliore in questo avvio di stagione, nel gruppo e anche nei singoli. Uno stratosferico Zapata al top della forma, ma anche il momento propizio per un Freuler rinato e un Toloi perfetto, senza dimenticare la prima da titolare di Kjaer, che ha mostrato un’ottima condizione e la capacità di sentirsi già a meraviglia con la difesa atalantina che non ha subito gol. Poi c’è un altro folletto tra le linee, uno che nasconde il pallone tra tre avversari uscendo vincitore, illuminante nel gioco, millimetrico nel passaggio: gli manca ancora il tiro, ma una volta che si metterà anche alla prova nel cercare la porta Malinovskyi sarà il valore aggiunto di questa stagione.

Si torna su quel campo, il Mapei Stadium, che tante gioie ha dato alla società di patron Percassi nelle ultime 3 stagioni: le vittorie con Everton, Lione e Apollon, l’eliminazione con il Borussia, le sfide eliminatorie prime dell’eliminazione nell’ultimo preliminare con il Copenaghen e dulcis in fundo, la notte più bella di sempre all’ultima di campionato dello scorso anno, la vittoria e la qualificazione in Champions League. Sarebbe un peccato cancellare tutto pensando solo alla partita di martedì e rovinando una classifica che mette l’Atalanta dietro le grandi dopo 5 partite, il più bell’avvio di sempre dall’avvento in panchina di mister Gasperini.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 13 Peluso; 8 Duncan, 14 Obiang, 23 Traorè; 11 Defrel, 25 Berardi, 9 Caputo. A disp.: 56 Pegolo, 63 Turati, 2 Marlon, 17 Muldur, 19 Romagna, 33 Tripaldelli, 77 Kyriakopoulos, 4 Magnanelli, 36 Mazzitelli, 68 Bourabia, 7 Boga, 73 Locatelli. All. De Zerbi.

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 19 Djimsiti, 5 Masiello; 33 Hateboer, 88 Pasalic, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez; 72 Ilicic, 91 Zapata. A disp.: 1 Sportiello, 31 Rossi 4 Kjaer, 6 Palomino, 13 Arana, 41 Ibanez, 21 Castagne, 18 Malinovskyi, 15 de Roon, 99 Barrow. All. Gasperini.

Arbitro: Valeri di Roma 2.

