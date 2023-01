Atalanta, arriva la «zoppicante» Samp: non si deve perdere i passo

Si torna, così, a parlare di Europa con numeri e tabelle che suscitano un reale ottimismo. Una vittoria con la Samp permetterebbe ai nerazzurri di raggiungere quota 38 in graduatoria dopo venti gare di campionato. Questo passo sicuramente a una falcata europea, ma non bisogna mollare in tutto il girone di ritorno. Per quanto riguarda la partita con la Samp, sarà determinate affrontarlo con la consapevolezza di essere i favoriti, ma senza mai sottovalutare l’avversario, potrebbe essere un atteggiamento fatale.