Atalanta, arriva l’esterno Depaoli

Chiusa la trattativa con la Sampdoria Nuovo acquisto per l’Atalanta: si tratta dell’esterno della Sampdoria, Fabio Depaoli: il club nerazzurro ha quindi bruciato Parma ed Hellas Verona seguivano con insistenza il giocatore blucerchiato.

L’operazione sarebbe stata imbastita sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il giovane esterno destro, classe 1997, rappresenta così un rinforzo per Gasperini preoccupato proprio dalle condizioni di Piccini. Il Gasp nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio aveva esternato tutti i suoi dubbi: «Infortuni? Quello che mi preoccupa di più è Piccini, si allena in modo differenziato da 3-4 settimane. Dobbiamo capire se è un giocatore che può tornare presto utile, altrimenti ci mette in difficoltà».

