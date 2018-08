Atalanta-Copenaghen 0-0 – La diretta

In attacco il trio Gomez-Pasalic-Barrow Segui la diretta di Atalanta-Copenaghen. A Reggio Emilia i nerazzurri tentano l’assalto ai gironi di Europe league. Di fronte c’è il temibile Copenaghen, abituato a giocare in Europa.

Adesso si fa sul serio. L’Atalanta affronta il Copenaghen nella gara di andata dei play off che portano ai gironi di Europa league. I nerazzurri dovranno vedersela contro una formazione temibile, abituata ai palcoscenici europei. Per l’Atalanta è l’ultimo passo, decisivo, di questa estate impegnativa. Salvo il passo falso all’esordio contro il Sarajevo, le fasi preliminari finora sono state gestite in modo impeccabile, ma per raggiungere l’obiettivo minimo oggi serve assolutamente vincere. Gasperini punta ancora sul giovane Musa Barrow, assistito in attacco dal Papu Gomez e da Pasalic, già entrato alla perfezione nei meccanismi. In porta c’è Gollini, mentre in difesa il trio Toloi, Mancini e Masiello. L’Eco di Bergamo, come sempre, vi propone la cronaca in diretta della partita.

PRIMO TEMPO

1’ - Prima occasione per l’Atalanta! Barrow lanciato a rete non trova l’attimo giusto per calciare verso la porta avversaria e si fa recuperare dai difensori avversari.

1’ - Partiti!

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Barrow. All. Gasperini

COPENAGHEN (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, Zeca, Thomsen, Fischer; Sotiriou, N’Doye. All. Solbakken

