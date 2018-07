Atalanta, attesa per un «colpo» di mercato

Potrebbe essere anche uno solo Un «colpaccio» di mercato arriverà, di sicuro. Se sarà uno solo, invece è difficile dirlo ora anche se, secondo noi, potrebbe essere sufficiente nonostante l’impegno dei nerazzurri su tre fronti.

U La pedina più importante che resta da sostituire è Cristante, ceduto a suon di euro alla Roma. Al posto di Caldara, che ha appena raggiunto la Juventu, è pronto Palomino, ormai maturo per interpretare il ruolo di titolare fisso con Masiello e Toloi. In difesa, inoltre, a disposizione c’è un già collaudato Mancini che scalpita nonostante gli appena 22 anni di età.

Il centrocampo con Freuler, De Roon, Hateboer e Castagne o Gosens è altrettanto completo e affidabile. Quattro gli attaccanti a disposizione del mister: Barrow, Petagna, Gomez e Cornelius anche se le voci di mercato danno partenti Petagna e Cornelius. Le recenti rassicurazioni di Gomez di voler rimanere in nerazzurro, salvo richieste di club da Champions, mettono il cuore abbastanza in pace ai tifosi. A tutto ciò si aggiunge il poker di «baby»: Reca, Tumminello, Varner e Bettella, sul quale la società ha investito un bel gruzzolo di euro convinta di poterli valorizzare velocemente.

Gran parte dei supporter, arriccerebbe il naso se non dovesse arrivare oltre al sostituto di Cristante un’altra pedina di spessore. Non resta che attendere le prossime mosse di una campagna acquisti e cessioni che per ora è stata blanda e che chiuderà i battenti tassativamente prima dell’avvio del campionato.

