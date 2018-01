Atalanta, auguri a Glenn Stromberg!

La bandiera nerazzurra compie 58 anni Il mitico capitano dell’Atalanta compie 58 anni. L’unica vera bandiera nerazzurra.

A qualsiasi tifoso nerazzurro si illuminano gli occhi solo sentendo il nome «Glenn». Stromberg, proprio lui, l’unica vera bandiera atalantina, protagonista dei fasti nerazzurri di ormai quasi 30 anni fa. Il centrocampista svedese compie 58 anni e gli auguri che i tifosi nerazzurri gli riservano dimostrano quando sia rimasto nel loro cuore. È diventato un commentatore per la televisione svedese, ma non perde quasi mai una partita dell’Atalanta, come dimostrano i tweet postati in tempo reale durante i successi nerazzurri.

