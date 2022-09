Atalanta, avanti stupendamente così: primato in classifica e tanto altro

Tre vittorie e un pareggio: due numeri impressionanti per un’Atalanta affacciatasi al nuovo campionato con scarsità di consensi a livello soprattutto mediatico. La ciliegina sulla torta si chiama addirittura il primato in classifica a braccetto della Roma di Josè Mourinho. Meglio di così, signori, non potrebbe proprio andare. I tre gol di giovedì scorso rifilati al Torino certificano un attacco che produce e puntuale. Al tempo stesso non deve passare inosservata la quadratura a centrocampo e un reparto difensivo solido. Insomma una squadra che messaggia l’abbandono dell’applaudito gioco arioso sugli esterni, privilegiando cinismo ed una identità portatrici di preziosi punti. Ancora una volta Gasperini ci sta regalando un collettivo che di questo passo non può che ripetere i risultati ai quali ci ha abbonato dall’istante del suo arrivo a Zingonia. Guardiamo avanti spostandoci all’imminente impegno col Monza in programma lunedì sul manto erboso brianzolo. Sarà la classica sfida da testa e coda del quinto turno del torneo, considerate le vesti di capolista di una e di fanalino di coda del girone dell’altra. Naturalmente ogni gara va disputata prima di cantar vittoria, anche se è sicuramente meglio incontrare antagonisti qualitativamente non eccelsi rispetto a quelli titolati. Prima di liquidare il 3-1 al Torino doveroso l’elogio con la «E» maiuscola a Koopmeiners autore di una tripletta, due i gol su rigore calciando il pallone con una freddezza e una precisione chirurgica degna di statistiche di indubbio spessore.