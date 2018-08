Hapoel-Atalanta 1-0 – Segui la diretta

Buzaglo di testa sorprende la difesa Segui la diretta di Hapoel Haifa-Atalanta, la gara di andata del turno preliminare di Europa League. Dopo aver surclassato il Sarajevo i nerazzurri puntano alla vittoria per affrontare con tranquillità il ritorno in programma settimana prossima.

L’indigestione di gol a Sarajevo è ormai acqua passata, l’Atalanta torna a concentrarsi per l’ennesimo turno preliminare che sta rendendo movimentata questa estate nerazzurra. Nell’incantevole scenario del «Sammy Ofer» di Haifa, in Israele, l’Atalanta trova uno stadio da applausi, una squadra da prendere con le pinze e soprattutto potrà partire con il vantaggio dell’andata in trasferta. Il tecnico Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare ancora una volta a Ilicic, le cui condizioni sono però in miglioramento, ma potrà invece fare affidamento sul nuovo acquisto Pasalic. L’ex Milan e Chelsea partirà con tutta probabilità dalla panchina lasciando ancora spazio a Pessina, giocatore in cerca di conferme e uno di quelli destinati a stupire tra i giovani nerazzurri. Le due novità dell’ultima ora sono Gollini in porta e Zapata in attacco. L’Eco di Bergamo, come sempre, vi propone la cronaca in diretta della partita.

PRIMO TEMPO

4’ - Primo tiro dell’Atalanta verso la porta avversaria: Zapata pescato sulla destra prova il destro improvviso. La palla finiace a lato.

1’ - Partiti!

FORMAZIONI UFFICIALI

HAPOEL HAIFA: Setkus, Malul, Tamaş, Kapiloto, Dilmoni, Buzaglo, Sjostedt, Plakushchenko, Vermouth, Papazoglou, Ginsari.

ATALANTA: Gollini - Toloi, Palomino, Masiello - Hateboer, de Roon, Pessina, Freuler, Gosens - Zapata, Gomez.

