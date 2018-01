Luca Vido potrebbe lasciare l’Atalanta per andare a giocare in serie B (Foto by Agenzia afb)

Atalanta, Barrow in prima squadra

Vido in partenza verso la serie B La promozione del baby bomber della Primavera Musa Barrow in prima squadra potrebbe dare una scossa, almeno in uscita, al mercato dell’Atalanta, con Luca Vido sul piede di partenza.

Il mercato dell’Atalanta prosegue senza novità di primo piano, ma si continua a lavorare soprattutto per qualche uscita tra le seconde linee. Sul piede di partenza l’attaccante Luca Vido che piace molto in serie B: Cittadella e Cesena sembrano le più decise e i veneti sono in pole position perché il giocatore in caso di addio a Bergamo preferirebbe tornare dove ha militato lo scorso anno. Un segnale della sua imminente partenza è la promozione in prima squadra del bomber della Primavera Musa Barrow che si sta allenando agli ordini di mister Gasperini.

