Atalanta, Berisha compie 29 anni

«Il regalo più bello? Tornare in Europa» Il portiere nerazzurro è ottimista: «Ce la facciamo al 70 per cento,

anche di più se vinciamo a Bologna. Il calendario è favorevole».

Il numero 1 dell’Atalanta parla per la prima volta dopo l’incertezza che ha causato il gol del pareggio del Borussia Dortmund nella partita di ritorno, costata l’eliminazione: «Potevo bloccare la palla? Certo, ho sbagliato, ed essendo stato l’ultimo a farlo pesa di più. Comunque nell’arco delle due partite meritavamo di più noi».

Il discorso si sposta sulla trasferta in terra felsinea: «Partita fondamentale per la corsa all’Europa League. Rossoblù demotivati? Non credo, faranno la loro partita, speriamo ci lascino qualche spazio». Sampdoria e Milan verranno entrambe a Bergamo: «E gli scontri diretti saranno decisivi: loro, noi e il Torino ci giochiamo due posti. Siamo estremamente determinati, ci servono sette vittorie».

