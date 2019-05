Atalanta, biglietti Coppa a quota 18.566

Disponibili da oggi nuovi pacchetti Ovet È scattata martedì la fase di vendita libera. E da mercoledì 8 maggio alle 15 disponibili altri pacchetti biglietto+bus per la finale all’agenzia Ovet.

È partita martedì la terza fase. Dopo la distribuzione riservata agli abbonati e quella per i possessori di Dea Card, è scattata la fase di vendita libera dei biglietti per la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 15 alle 20,45 all’Olimpico di Roma tra Atalanta e Lazio. Il totale è schizzato fino a quota 18.566, con oltre tremila tagliandi venduti solo nella giornata di martedì: le due curve sono esaurite, ma per gli atalantini ci sono ancora posti in Tribuna Montemario e Distinti Sud. I laziali, per ora, sono circa seimila in più. In tutto ciò, la possibilità del treno per i tifosi è remota: la Curva Nord ha smentito l’ipotesi per cui il nodo sarebbe la cauzione chiesta da Trenitalia, sottolineando che le difficoltà, trattandosi di un giorno feriale, sono nel reperimento del treno.

Nuovi pacchetti sono disponibili da mercoledì 8 maggio alle 15 all’agenzia viaggi Ovet in viale Papa Giovanni a Bergamo:

Bus + biglietto partita settore distinti sud est 190 euro a persona

Solo bus 140 euro a persona.

