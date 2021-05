Atalanta, biglietti per la finale di Coppa Italia disponibili da lunedì, ecco come fare L’Atalanta ha comunicato le modalità per acquistare i biglietti per l’attesa finale di mercoledì con la Juventus.

L’Atalanta informa che dalle 11 di lunedì 17 maggio saranno in vendita i biglietti riservati alla tifoseria atalantina per assistere alla finale di Timvision Cup, Atalanta-Juventus, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledì 19 maggio con inizio alle 21.

I biglietti acquistabili saranno disponibili esclusivamente nel settore Tribuna Nord al costo di € 20 più commissioni di servizio Vivaticket.

Modalita’ di vendita

Atalanta riserverà la vendita dei biglietti ai soli abbonati al campionato di Serie A 2019-2020 in possesso di abbonamenti digitali caricati su Dea Card o in alternativa di abbonamento tradizionale svincolato dalla fidelity card – “ex voucher”. Ogni abbonato potrà comprare solamente un biglietto a suo nome.

I biglietti saranno acquistabili online a questo link e saranno emessi esclusivamente in modalità [email protected]

Non sarà consentito il cambio nominativo e non sono previste riduzioni di prezzo.

Informazioni e documenti necessari per l’acquisto del biglietto:

• numero della Dea Card o codice dell’Abbonamento Tradizionale 2019-2020;

• codice fiscale;

• username e password dell’account Vivaticket;

• carta di credito.

Come acquistare i biglietti

Per acquistare il biglietto sarà necessario completare i seguenti passaggi:

1) se non si possiede già un account Vivaticket, registrarsi al sito https://atalanta.vivaticket.it/. Se si possiede già un account Vivaticket passare direttamente al punto 2;

2) accedere a questo link e mettersi in coda per l’acquisto;

3) terminata la coda, effettuare il login, ed inserire i dati richiesti per l’acquisto del biglietto;

4) completare il pagamento;

5) ricevere il biglietto in modalità [email protected]

Alcune informazioni utili

Registrazione vivaticket

Se non si possiede un account Vivaticket, bisognerà registrarsi al link https://atalanta.vivaticket.it/it/member, seguendo la procedura indicata.

Si consiglia di effettuare la registrazione con largo anticipo rispetto l’orario di apertura della vendita, e di effettuare un login di prova subito dopo la registrazione. A partire dalle ore 10 di lunedì 17 maggio non sarà più possibile registrarsi fino al termine della vendita.

