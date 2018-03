Atalanta-bis contro la Juventus

Il turnover non ha convinto ma... Il dibattito che ha acceso gli animi dei tifosi a «TuttoAtalanta diretta stadio» andata in onda mercoledì 14 marzo su Bergamo TV, ha riguardato la convenienza o meno di schierare un Atalanta-bis contro la Juventus.

Tra gli ospiti in studio e i telespettatori che hanno partecipato attivamente mandando centinaia di messaggi in diretta, si sono incrociate opinioni diametralmente opposte. Seppure di poco, ha prevalso chi avrebbe voluto vedere in campo la formazione titolare. Esattamente il comportamento opposto a quello messo in atto da Gian Piero Gasperini che ha iniziato la gara tenendo in panchina addirittura sei titolari: Caldara, Masiello, Castagne, Spinazzola, Freuler e Petagna. Ovvio che preso atto dell’esito finale del match (2-0 per i bianconeri) storcere il naso per la decisione del mister diventa facile e naturale. Ma al di là della scelta puramente di natura tecnico-tattica, riteniamo che Gasperini abbia optato per il turnover in vista anche della trasferta con la penultima della classe, il Verona, che è lontana soli quattro giorni. Sfida che per i nerazzurri potrebbe incidere parecchio sul sogno di tornare in Europa League quando mancano una decina di scontri al termine del campionato.

Serie A TIM 2017-18 recupero giornata 26 juventus - atalanta tifosi

Analizzata in questa ottica, la decisione presa dall’allenatore non può che essere condivisa. Dopotutto la classifica parla chiaro tra Juventus e Atalanta ci sono ben 35 punti di differenza. Bisogna essere sinceri e concreti, anche con la miglior Atalanta in campo dal primo minuto difficilmente si sarebbe potuto fare risultato. Certo, il Gasp avrà completamente ragione solo se al Bentegodi l’Atalanta porterà a casa l’intera posta in palio, altrimenti qualche appunto potrà essere sollevato.

Campionatio di calcio Serie A 2017-2018 Juventus - Atalanta Mancini espulso

